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TEKNOFEST 2024 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali çalışmaları kapsamında düzenlenen "TEKNOFEST 2024 Bursa Buluşması” Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Mersinli, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, BEBKA Genel Sekreteri Sabri Bayram, TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu şunları söyledi: “TEKNOFEST, ulusal ve uluslararası alanda bizi kuşatan, çocuklarımızın meraklarını, ilgilerini, ülkemizin gelişmesine katacak olan muhteşem bir hamle ve muhteşem bir seferberlik. Bu anlamda öğretmenlerimize düşen rol çocuklarımıza ilk etapta uzanan ele, dile, gönle ulaşan rol çok kıymetli. Çocuklarımızın teknolojiye, bilime, yeni bir şeyi yaparak var olma sürecine katkıları ve o süreçle beraber var olmaları açısından TEKNOFEST çocuklarımızda ciddi anlamda ufuk açan, görüş katan büyük bir organizasyon. Çocuklarımıza bu süreçte destek olan tüm idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyor, başarılar diliyorum.” dedi.