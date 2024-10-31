Bursa’da tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren firmaların güç birliği yaparak, başta ihracat olmak üzere çeşitli alanlarda atılım yapmalarını sağlamak üzere kurulan Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi İş İnsanları Derneği’nin (TEKSİDER) Yönetimi Bursa Valisi Erol Ayyıldız’ı ziyaret etti.BURSA (İGFA) - TEKSİDER Başkanı Nermin Ceyhan ve Yönetim Kurulu üyeleri Erol Ayyıldız’ı Bursa Valiliği görevi nedeniyle tebrik ederlerken, TEKSİDER’in faaliyetleri hakkında bilgiler de sundular.

Ziyarette konuşan TEKSİDER Başkanı Nermin Ceyhan, “Küreselleşmenin getirdiği zorluklar karşısında her ölçekten işletmenin başarılı olabileceği işbirlikçi bir ortam oluşturma vizyonuyla çalışıyoruz. Küçük ve orta ölçekli işletmelerden büyük tekstil üreticilerine kadar tüm işletmelerin başarılı olmak için ihtiyaç duydukları kaynaklara ve fırsatlara erişebilecekleri bir ekosistem inşa etme çabasındayız. Bilhassa ihracat odaklı çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız da bir tekstil kenti olan Bursa’da TEKSİDER’in faaliyetlerinin önemli olduğunu belirtirken Başkan Nermin Ceyhan ve Yönetim Kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.