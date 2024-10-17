Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali yolunda sabah saatlerinde 2 aracın karıştığı kaza nedeniyle trafikte yoğunluk meydana geldi. Kazayı her iki aracın sürücüsü de yara almadan atlattı.Arda ŞARU / BURSA (İGFA) - Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali yolunda sabah saatlerinde gerçekleşen kaza nedeniyle trafikte kısa süreli aksama meydana geldi.

Kazada her iki araçta da maddi zarar meydana geldi. Kazanın taraflarının tutanak tutması ve olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle trafik kısa süre içerisinde normale döndü.