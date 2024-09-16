Bursa'da Nilüfer Belediyesi’nin gelenekselleşen etkinliklerinden biri olan Akçalar - Fadıllı İncir Festivali’nin onuncusu, Akçalar Göl Kıyısı’nda Uluabat Gölü’nün eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin Akçalar Göl Kıyısı’nda düzenlediği 10. Akçalar - Fadıllı İncir Festivali bu yıl da büyük katılım ve renkli görüntülerle gerçekleşti.

Festivale; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Tarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Saldız, Burfaş Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Işıkyıldız, NİLKOOP Başkanı Süleyşman Ayyılmaz, Akçalar Mahalle Muhtarı Salih Avcil, Fadıllı Mahalle Muhtarı Nail Gülmez, Akçalar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hüseyin Yıldırım ve ile çok sayıda mahalle muhtarı, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin ilk incir festivalinin devam etmesinde emek ve destek verenlere teşekkür etti. Bursa’nın değerlerinin farkında olunması ve bu değerlere sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Bozbey, şehrin bu anlamda zengin bir mirasa sahip olduğunu kaydetti. Zeytin ve şeftaliden sonra Bursa siyah incirinin de AB’den coğrafi işaret tescili aldığını hatırlatan Bozbey, bu değerleri daha yukarı taşımak ve tanıtmak konusunda Bursalılara büyük sorumluluk düştüğünü dile getirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçinin daima yanında olduklarını söyleyen Bozbey, Bursa ürünlerinin dünya pazarlarında daha fazla yer alması için çalıştıklarını belirtti. Çiftçilerin en çok sorun yaşadıkları sulama konusunda çalıştıklarını da anlatan Bozbey, Mustafakemalpaşa’da bir fabrikayı sulama hortumu üretim fabrikasına çevirdiklerini sözlerine ekledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ise Türkiye’nin Avrupa’nın en çok incir üreten ülkesi olduğunu belirterek, Nilüfer’in de kent içinde en çok incir üreten 3 ilçeden birisi olduğunu söyledi. Bölgede bu yıl yaklaşık 4 bin ton incir hasadı yapıldığını söyleyen Başkan Şadi Özdemir, bu miktarın 2 bin 500 tonunun ihraç edildiğini, bin 500 tonunun ise iç pazara satıldığını açıkladı. Geçen yıla oranla bu yıl rekoltede yüzde 15 artış olduğuna işaret eden Başkan Şadi Özdemir, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine yılın 8 ayında ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 197 gibi olağanüstü artış gösterdiğine de dikkat çekti. Kendilerine bu üretimi büyütmek, desteklemek ve örgütlemenin düştüğünü söyleyen Başkan Şadi Özdemir, kooperatifleşmenin önemine dikkat çekerek, bu konuda üreticileri desteklediklerini belirtti.

S.S. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin (NİLKOOP) tarımı geliştirmek için çalıştığını da söyleyen Başkan Şadi Özdemir, “13 - 15 Ekim tarihleri arasında bir tarım çalıştayı düzenleyeceğiz. Nilüfer’in çiftçisi Nilüfer’in efendisi olsun diye çalışıyoruz. Çalıştay sonrasında örgütlenme çalışmalarına da hız vereceğiz” açıklamasında bulundu.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da 8 bin 500 yıllık bu kadim toprakların büyük zenginliklere ev sahipliği yaptığını vurguladı. Dünyanın en kaliteli incirlerinin bu topraklarda yetiştiğini söyleyen Yeşiltaş, çiftçiye ve köylüye destek verecek politikalarla bu zenginliklerin korunması ve dünya çapında tanıtılması gerektiğine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in de jüri üyeliğini yaptığı ‘İncirli Lezzetler Yemek Yarışması’na geçildi. Farklı lezzetlerde yeteneklerini sergileyen 12 yarışmacının yemekleri jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Puanlamanın ardından yarışmada Sevgi Vatan incirli ciğer sarma ile birinci, Hatice Zehra Yırıkoğulları incirli cheesecake tarifiyle ikinci, İbrahim Koçak ise incirli tart ile üçüncü oldu.

En İyi İncir Yetiştiricisi Yarışması’nda ise jüri değerlendirmesinin ardından 11 üretici arasından Ülker Koçoğlu birinci, Gökhan Arıca ikinci, Faruk Gülen ise üçüncü oldu.

Festivalde başarı elde eden U15 Türkiye Şampiyonu Akçalar Softbol Kız Takımı ile Milli Takıma seçilerek Çek Cumhuriyeti’nde ülkemizi temsil eden 4 kız sporcu sahneye davet edildi. Başarılarından dolayı sporcuları tebrik eden Başkan Şadi Özdemir, hediyeler verdi. Halk oyunları gösterilerinin sunulduğu festival kapsamında atölye çalışmaları da yapıldı. Festivale renk katan konserlerde Roman Orkestrası eğlenceli bir konser verdi. Bursalı Sanatçı Kübra Lana ise seslendirdiği parçalarla izleyenlere keyifli bir gece yaşattı.