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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı işbirliğiyle düzenlediği 27. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, bir hafta boyunca binlerce kültür ve sanat dostuna tiyatro coşkusu yaşattı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı işbirliğiyle düzenlediği 27. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali’nde binlerce kültür sanat dostu doyasıya tiyatro coşkusu yaşadı.

Bursa’nın kültür sanat anlamında uluslararası marka etkinliklerinden olan Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, Türkiye’nin farklı şehirlerinin yanı sıra Brezilya, İran, İtalya, İspanya, Hollanda gibi ülkelerden toplam 17 ekibin 12 salonda sahne aldığı muhteşem gösteri ve oyunlarla sona erdi. Prof. Dr. Nihal Kuyumcu, Firuze Engin, İlknur Durmaz, Asst. Prof. Dr. Tülay Yıldız Akgül, Berkay Akın ve Murat Liman’dan oluşan sanat kurulu üyeleri tarafından seçilen oyunlar, bir hafta boyunca binlerce çocuk ce genci ücretsiz tiyatro ile buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi Oda Tiyatrosu, AVP Devlet Tiyatrosu, Osmangazi Belediyesi 1326 Panorama Fetih Müzesi, Uludağ Üniversitesi Tiyatro Salonu, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi, ÇEK Sanat, Podyum Sanat Mahal, Tayyare, Yıldırım Belediyesi Barış Manço ve Gürsu Belediyesi Kültür Merkezleri’nde gerçekleşen 30 gösterinin yanı sıra 6 atölye ve bir de panelle dolu dolu tiyatro şöleni yaşayan Bursalılar, festivale büyük ilgi gösterdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun ‘Papağan Kaçtı’ prömiyeri ile başlayan festival, ÇEK Sanat Tiyatro’nun ‘Keloğlan ile Oh Dede’ oyunu ile sona erdi. Festivalde Cumhuriyet’in 100. Yılı kapsamında sahnelenen Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları’nın ‘Bursa’da bir Cumhuriyet Kumpanyası’ oyunu ayakta alkışlandı. Festival kapsamında Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar da özel gösterimle tiyatro ile buluştu. Bir hafta boyunca salonları tıklım tıklım dolduran kültür ve sanat dostları, birbirinden farklı oyunlarla eğlenirken, atölye seminerlerle de bireysel yeteneklerini geliştirdiler.