Türkiye’deki 5 büyükşehir arasında en ucuz toplu taşıma ücreti açısından 4. sırada bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, öğrenci bilet fiyatları ortalamasında ise 30 büyükşehir arasında en ucuz hizmeti sunuyor. BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, “Başkanımızın seçim vaatlerinden; 160 biniş olan öğrenci abonman biniş sayısı 200'e yükseltilmiştir. 65 yaş üstü yolcularımızın sınırlı olan biniş hakları sınırsız olacak şekilde güncellenmiştir” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa’da toplu taşımayı özendirmek amacıyla birçok hizmeti devreye alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, artan maliyet yüküne rağmen vatandaş lehine kararlar almaya devam ediyor. Yapılan son düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulanan BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, kent içi toplu taşıma hizmetlerini kesintisiz bir şekilde iyileştirmeye ve geliştirmeye devam ettiklerini söyledi. Ağustos 2023’te ulaşım tarifesine yapılan zam sonrası toplu taşıma hizmet maliyetlerinde ciddi artış gerçekleştiğini hatırlatan Fahrettin Beşli, “2023 Ağustos ayında elektriğin kWh birim fiyatı 2,78 TL iken bugün 3,99 TL, motorin litre fiyatı ise 26,32 TL iken bugün 45.92 TL’dir. Asgari ücrete gelen yüzde 49 zam oranına ek olarak Temmuz 2024 itibariyle toplu iş sözleşmesi kapsamında personel maaşlarına yüzde 27,73 oranında ek zam yapılmıştır. Bu doğrultuda geçtiğimiz yıla kıyasla bugün kişi başı yolcu maliyetleri yüzde 79 oranında artmıştır" diye konuştu.

“ÖĞRENCİ BİLETİ EN UCUZ BURSA’DA” Son 1 yıl için açıklanan enflasyon verilerinin TÜİK'e göre yüzde 69,80, ENAG’a göre ise yüzde 113,08 olarak belirlendiğini dile getiren Beşli, geçmiş dönemde yapılmayan ulaşım zammı nedeniyle oluşan 2.2 milyar TL’lik zararın toplu taşıma hizmetlerinin sürdürülebilmesi adına Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin öz kaynaklarından sübvanse edildiğini belirtti. Beşli, "Artan maliyetlerin yükünü nispeten hafifletmek ve hizmetlerin devamlılığını sağlayabilmek adına bu artışların tamamını Bursalılara yansıtmadan makul bir fiyat güncellemesi yapılması zaruri hale gelmiştir. Tüm bu olumsuz şartlara rağmen ulaşım tarifelerinde yapılacak yeni düzenlemeyle birlikte 5 büyükşehir arasında en ucuz 4. Büyükşehir, öğrenci bilet fiyatı ortalamasında ise 30 Büyükşehir arasında en ucuz 1. Büyükşehir olduğumuzun bilinmesini isteriz" dedi.

“ÖĞRENCİ ABONMAN BİNİŞ SAYISI 200'E YÜKSELTİLDİ” 1 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla geçerli olacak yolcu taşıma tarifeleri hakkında da bilgi veren Beşli, "Tam bilet fiyatı 20 TL belirlenmiştir. Öğrencilerimize ve eğitime katkı sağlamak amacıyla tam bilet fiyatından yüzde 75 indirimli olarak öğrenci bilet fiyatı 5 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca 160 biniş olan öğrenci abonman biniş sayısı 200'e yükseltilmiştir. 65 yaş üstü yolcularımızın sınırlı olan biniş hakları sınırsız olacak şekilde güncellenmiştir. Bursalıların anlayışına ve desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Halkımız güncel yolcu taşıma tarifemiz ve diğer detaylar için www.burulas.com.tr adresini ziyaret edebilir" diye konuştu.