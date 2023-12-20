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Bursalılar artık trafik ışıklarında yolun karşısına geçmek için herhangi bir butona basmak zorunda kalmıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce geliştirilen ‘zemin yaya’ uygulamasıyla platform üzerine bir vatandaş geldiğinde, sistem otomatik devreye giriyor ve trafik ışıkları yayalar için yeşil yanıyor.BURSA (İGFA) - Bursa’da yeni yol, köprü ve kavşak, raylı sistem ve toplu taşıma yatırımları ile ulaşım sorununa köklü çözümler üreten Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaya trafiğinde konfor ve güvenliği artıracak bir uygulamayı daha kente kazandırdı.

İnsanların temas etmesi nedeniyle sağlık bakımından risk oluşturan trafik ışıklarındaki yaya butonlarının yerine kullanılacak farklı bir uygulama için çalışma yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı teknik ekipleri "Zemin Yaya" adlı bir uygulama geliştirildi. İlk olarak Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'nda başlatılan uygulamada, trafik ışığı bulunan bir yaya geçidinin her iki tarafına "Karşıya geçmek için üzerinde bekleyiniz" yazılı sarı ve siyah renkte platform yerleştirildi. Üzerinde durulunca aktifleşen sistem 2 saniye içinde yayayı algılıyor ve sesli uyarıların ardından yayalar için yeşil ışık yanıyor. Görme engellilerin beyaz bastonla kaldırımlardaki sarı renkli taban takip taşları sayesinde ulaşabildiği, bebek arabası kullanan ya da elleri dolu olan yayaların da hayatını kolaylaştıran platform, kentin farklı noktalarında da yaygınlaştırılmaya başlandı.

Özellikle yaya hareketliliğin yoğun olduğu Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve Profesör Tezok Caddesi’nde kavşaklara da ‘zemin yaya’ uygulaması yapıldı. Uygulamayı yoğun olarak kullanan vatandaşlar, yolun karşısına geçmek için ekstra hiçbir şey yapmak gerekmediğini, özellikle bebek arabası veya ellerinde poşet taşıyanlar için uygulamanın harika olduğunu belirtti.

ULUSLARARASI PATENTLİ

Engelli-engelsiz tüm yayalar için büyük kolaylık sağlayan projeyi geliştiren ekipte yer alan Bursa Büyükşehir Belediyesi Trafik Şube Müdürlüğü’nde görevli Elektrik Mühendisi Zafer Kavak, tamamen yerli ve milli olan projenin uluslararası patentinin de alındığını söyledi. Özellikle pandemiden sonra kimsenin, binlerce insanın temas ettiği bir noktaya temas etmek istemediğini dile getiren Kavak, “Engelli vatandaşlarımız için olayı düşündüğümüz zaman örneğin görme engelli bir vatandaşımızı düşünelim, kavşağa geldiğinde ufak bir butonu bulmaya çalışacak. Bu iş hiç de kolay bir şey değil. Ama bu uygulamada böyle bir dert yok. Engelli vatandaşlarımız, görme engelliler için hazırlanmış kılavuz taşlarını izleyerek ürününe ulaşabiliyorlar. Ve sadece üzerlerinde durmaları yeterli. Diğer taraftan eski sistemde elle temas edilerek bir talebin oluşturulması gerekiyordu. Uzuv kaybı yaşamış bir vatandaşımız bu durumda ne yapacak? Bunların hepsi birer problemdi. Ama bu problemlerin tümü zemin yaya ürünüyle ortadan kaldırılmış oldu” diye konuştu.