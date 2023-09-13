Bursa’nın turizm standartlarını yükseltmek amacıyla Bursa SKAL Kulübü öncülüğünde ‘Bursa Turizm Etik Çalıştayı’ düzenlenecek.BURSA (İGFA) -Turizm Profesyonelleri Derneği Bursa SKAL Kulübü’nün Aylık Olağan Toplantısı, Üye Akın Esgin’in ev sahipliğinde Montania Otel’de gerçekleştirildi.

Eylül ayı toplantısının konuğu olan Uluslararası SKAL Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Emre Gezgin, Dünya Turizm Örgütü Etik Çalıştayı’ndaki gözlemlerini paylaştı. Gezgin’in aktardığı çalıştay gündemi doğrultusunda Bursa'nın turizm sektöründeki etik standartlarının nasıl yükseltilebileceği hakkında istişare yapıldı. Toplantıya katılan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Erol Kılıç ve Abidin Şakir Özen, BTSO’nun; Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Abdülkerim Baştürk de Büyükşehir'in turizm sektörüne yönelik yürüttüğü çalışmalarını anlattı.

GÜLEÇ: YOL HARİTAMIZI OLUŞTURUYORUZ

Toplantıda ‘Turizmde Etik Çalıştayı’ yapma kararı aldıklarını kaydeden Bursa SKAL Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Güleç, “Bursa turizmine katkı sağlayan BTSO, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok önemli başlıklarda istişare yaptık. Bursa'daki tüm turizm paydaşlarının bir araya gelmesini sağlayacak Turizm Etik Çalıştayı, sektörümüzün geleceği için çok önemli olacak. Fikir alışverişinde bulunarak etik çalıştayımız için yol haritasının ilk adımlarını attık. Önümüzdeki dönem bu haritayı şekillendirerek çalıştayımızı hayata geçireceğiz.” dedi. Turizm sektörünün daha iyi performans sergilemesi gerektiğini de belirten Güleç, “Yaz sezonu, şehrimizde geçmiş yıllara göre durağan geçti. Turizmciler olarak özveri ile çalışıyoruz ve sektörümüzün önünü açacak yeni hamlelerin hayata geçirilmesini bekliyoruz. Biz Bursa SKAL Kulübü olarak taşın altına elimizi koymaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda, doğum günü olan Bursa SKAL Kulübü üyelerinin yaş günü kutlandı.