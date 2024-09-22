Türk Kızılay Bursa İl Merkezi, Dünya İlk Yardım Günü kapsamında örnek bir etkinliğe imza attı. İlk yardımın hayat kurtarıcı etkisini her zaman hatırlatan Kızılay, geliştirdiği eğitim modelleri, kitapçık, animasyon, eğitim filmleri gibi kaynak materyalleri ve uzman eğitmenleriyle bugüne kadar 475 bin 768 kişiye sertifikalı ilk yardım eğitimi verdi.BURSA (İGFA) - İlk yardım eğitimleriyle yüz binlerce kişiye hayat kurtaran beceriler kazandıran Kızılay, herkesi hayat kurtaran ilk yardım eğitimi alması gerektiği bilinciyle önemli çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Kızılay Bursa İl Merkezi’nin bu kapsamda gerçekleştirdiği etkinlikte, Çınar Anadolu Lisesi Kızlar Voleybol, Ali Karasu Lisesi Erkekler Basketbol ve Bursa Uludağ Üniversitesi Masa Tenisi takımları, ilk yardım farkındalığı oluşturmak için gösteri maçlarında bir araya geldi. Göğüs yaralanması, solunum yolu tıkanıklığı, göğüs ağrısında ilk yardım, kırık-çıkık-burkulmalarda ilk yardım olmak üzere sekiz vaka çalışması simülasyon şeklinde gösterildi. Etkinliğe Kızılay yöneticileri, Bursa Uludağ Üniversitesi yöneticileri, Gençlik ve Spor Müdürlüğü yöneticileri, Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, gönüllüler ve çalışanlar katıldı.

TUTANÇ, “İLK YARDIM BİLMEK HAYAT KURTARIYOR”

Türk Kızılay Bursa İl Merkezi Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, Dünya İlk Yardım Günü’ne ilişkin yaptığı açıklamada, “Trafikte, evde, iş yerlerinde, spor programları ve okullarda her gün şahit olduğumuz onlarca kaza meydana gelebiliyor. Düşme ve çarpmalar, kesikler, kırıklar, kanama, yabancı cisimlerle boğulma veya tıkanma, suda boğulma, zehirlenme, yanıklar, elektrik çarpması ve ateşli silah yaralanmaları gibi kaza ve acil durumlarda ilk yardım bilmek hayat kurtarıyor. Tüm yaş gruplarını hedef alan 2024 Dünya İlk Yardım Günü'nün teması ise ilk yardım ve spor olarak belirlendi. Seçilen bu tema, ilk yardımın spor ortamlarındaki kritik rolünü vurguluyor.” dedi.

“CİDDİ SAKATLIKLARIN ÖNLENMESİNE YARDIMCI OLABİLİR”

Acil durum ya da kaza gibi durumlarda tıbbi yardım gelene kadar yapılan basit ama etkili müdahalelerin yani ilk yardımın çok büyük önem taşıdığına vurgu yapan Tutanç, sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk yardım, acil bir durum ya da kaza anında tıbbi yardım gelene kadar yapılan basit ama etkili müdahaleleri kapsar. Acil durumlar ve kazalarla günlük hayatta, çalışma ortamında veya spor yaparken karşılaşılabiliyor. İlk yardımı hayatın her alanına konumlandırmak için çalışan Kızılay, bu yıl Dünya İlk Yardım Günü dolayısıyla sporda ilk yardımın hayati rolüne dikkat çekti. Spor yaralanmaları aniden ortaya çıkabilir ve doğru bir ilk yardım müdahalesi, ciddi sakatlıkların önlenmesine yardımcı olabilir. Kişi kendini sağlıklı hissetse bile, parklarda ve spor salonlarında yapılan egzersizler sırasında burkulmalar, kırıklar, bayılmalar ve kalp krizi gibi acil durumlar yaşanabiliyor. Doğru zamanda yapılan ilk yardım müdahaleleri, spor yapanların sağlığı ve güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Kızılay’ın sunduğu ilk yardım eğitim programlarında, spor yaralanmalarına yönelik ilk yardım teknikleri de kapsamlı bir şekilde ele alınıyor. Bu eğitimler sayesinde bireyler, sadece gündelik hayatta değil, spor esnasında karşılaşabilecekleri acil durumlarda da bilinçli ve hızlı müdahalelerde bulunabilme kapasitesine ulaşıyor.”

475 BİN KİŞİYE SERTİFİKALI İLK YARDIM EĞİTİMİ VERİLDİ

İlk yardımın hayat kurtarıcı etkisini her zaman hatırlatan Kızılay, geliştirdiği eğitim modelleri, kitapçık, animasyon, eğitim filmleri gibi kaynak materyalleri ve uzman eğitmenleriyle bugüne kadar 475 bin 768 kişiye sertifikalı ilk yardım eğitimi, 933 bin 460 kişiye yüz yüze bilgilendirme eğitimleri verdi. Türk Kızılay, 22 ilde 29 İlk Yardım Eğitim Merkezi ile Futbol, Voleybol, Hentbol, Bisiklet, İzcilik, Tenis, Judo, Okçuluk başta olmak üzere birçok federasyon bünyesindeki antrenör adaylarına da ilk yardım eğitimi veriyor.