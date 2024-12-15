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Programın ardından, yerli malı temalı resim sergisi gezildi. Sergide, öğrencilerin yerli üretim ve tasarruf konularındaki duyarlılıklarını yansıtan eserler büyük beğeni topladı.

Program, “Tutum, Yatırım ve Türk Malları” temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Açılış konuşmaları sonrasında öğrenciler tarafından hazırlanan şiir dinletileri, sahne gösterileri ve halk oyunları sergilendi.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Hasan Öztimur 75. Yıl İlkokulu tarafından "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kutlama programı gerçekleştirildi. BURSA (İGFA) - Bursa'da Hasan Öztimur 75. Yıl İlkokulu’nda düzenlenen programa, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

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