Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Bursa'da ucuz et almak isteyen vatandaşlar Kapalı Çarşı'daki kasaplara ve et reyonlarına akın etti.bursaekspress.com / BURSA (İGFA) - Bursa Fomara Meydanı'ndaki kasaplar Ramazan ayında et fiyatlarında indirime gidince vatandaşlar kasap dükkanlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kasaplar, mübarek Ramazan ayında vatandaşın kaliteli ve ucuz et yemesi için böyle bir kampanya başlattıklarını, fiyatları Ramazan sonrası arayacağını belirttiler

Vatandaşlar ise yapılan indirimden memnun olduklarını belirtti.