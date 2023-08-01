Ankara-İzmir karayolunun güneyinde alternatif güzergah oluşturulması amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Balıklıdere Köprüsü ve bağlantı yolları törenle hizmete açıldı.BURSA (İGFA) - Bursa’da ulaşım sorununa köklü çözümler üretmek amacıyla raylı sistemler, yeni yollar, akıllı kavşaklar ve toplu ulaşım gibi pek çok yatırımı hizmete alan Büyükşehir Belediyesi, yeni köprülerle de ulaşıma nefes aldırıyor.

Özellikle Ankara-İzmir karayolunu yüklerinden arındırmak için alternatif güzergahlar oluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, yolun güneyinde Kaplıkaya ile Kestel arasında yeni bir güzergah oluşturuyor. Bu güzergah üzerinde, daha önce Değirmenönü ve Karapınar mahallelerini köprü ile birbirine bağlayan Büyükşehir Belediyesi, Siteler ile Bağlaraltı mahallelerinin bağlantısı için de Kaplıkaya Köprüsü’nü tamamlayıp ulaşıma açmıştı. Bu rotanın en doğusunda yer alan ve Otosansit ile Değirmenönü mahallelerini birbirinden ayıran Balıklıdere üzerine de 125 metre uzunluğunda, 2 şerit geliş-2 şerit gidiş olarak 4 açıklıklı köprü inşa edildi. Yaklaşık 1.500 metre bağlantı yolu, kaldırım ve bisiklet yolunu da kapsayan proje, törenle hizmete açıldı.

Balıklıdere Köprüsü ve bağlantı yolu açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, herkesin dilinde bir trafik sorunu olduğunu, bu sorunun ise ancak kararlılıkla çözülebileceğini söyledi.

Özellikle göçlerle çarpık ve kaçak yapılarla şekillenen Yıldırım’ın makus talihini değiştirmek amacıyla yoğun mesai harcadıklarını belirten Başkan Aktaş, “Başladığımız bir projeyi daha bitirmenin mutluluğu içindeyiz. Ama daha bağlantısı yapılması gereken yollar var. Hem Erikli tarafında hem de Karapınar tarafında yapmamız gereken yollar, kamulaştırmamız gereken alanlar var. Büyükşehir Belediyesi olarak sadece bugünü değil, geleceği de inşa ediyoruz. Balıklıdere üzerinde bir yol geçişi olmaması ve arazinin sarp olması nedeniyle mahalleler arasındaki geçiş Ankara-İzmir Yolu üzerinden sağlanıyordu. Bu da yol üzerinde trafik sıkışıklığına neden oluyordu. Ankara yoluna alternatif güzergâh olarak planladığımız; 75. Yıl, Esenevler ve Yiğitler mahallelerini, Değirmenönü ve Cumalıkızık mahallelerine bağlayacak olan imar yolunun Balıklıdere üzerine yapılan köprü ve bağlantı yolları kısmını tamamladık. Bunun devamında Balıklıdere Köprüsü’nü Karapınar Köprüsü’ne, Otosansit Sanayi Bölgesini de Erdoğan Caddesi’ne bağlayacak yolları da yapacağız. Proje ile Erikli Mahallesi'nden gelen yolun Cumalıkızık ve Değirmenönü bağlantısı ile birleşmesi, bu kesimde Ankara yolu trafik yükünü hafifletmiş olacak. Balıklıdere Köprüsü’nün ve bağlantı yollarının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da halkın günlük yaşamını kolaylaştıran sosyal tesisler, spor tesisleri, yeşil alan, gençlik merkezi ve kütüphane gibi hizmetleri ilçeye kazandırırken, ilçeyi geleceğe taşıyacak, yeni yollar ve dönüşüm projeleri için de büyük bir çaba harcadıklarını vurguladı.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da Bursa’nın en merkezi yerleri nasılsa, en ücra köşeleri de öyle olsun diye büyük bir gayret gösterdiklerini belirtirken, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ise, yeni yollarla, kentsel dönüşümlerle, millet bahçeleriyle, spor alanlarıyla Bursa’nın hak ettiği hizmetleri alması için yoğun mesai harcadıklarını vurguladı.

Konuşmalar sonrasında kurdele kesilerek hizmete açılan Balıklıdere Köprüsü ile Değirmenönü Mahallesi ve Otosansit birbirine bağlanmış oldu.