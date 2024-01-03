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Bursa'da Osmangazi Belediyesi, 2023 yılı içerisinde yaptığı 37 bin 711 tonluk asfalt serimi ile vatandaşlara kaliteli ve konforlu ulaşım sunmanın gururunu yaşadı.BURSA (İGFA) - Gerçekleştirdiği yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları ile ulaşım konforunu arttıran Osmangazi Belediyesi, bu alandaki çalışmalarını 2023 yılında da yoğun bir şekilde devam ettirdi.

İlçede eskimiş ve bozuk yol bırakmamak için hummalı bir çalışma ortaya koyan Osmangazi Belediyesi, 2023 yılında cadde ve sokaklarda gerçekleştirilen asfalt kaplama çalışmaları için toplam 37 bin 711 bin ton sıcak asfalt serimi yaptı. Muhtelif sokaklarda yapılan asfalt yama çalışmaları için de 30 bin 495 ton asfalt kullanıldı. Belediye ekipleri, asfalt serim ve yama işlerinin yanı sıra ilçenin dört bir yanında toplam 494 bin metrekarelik tretuvar ve taraklı mozaik çalışması gerçekleştirdi.

Ulaşım çalışmalarına öncelik verdiklerini dile getiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Vatandaşlarımızın ulaşım noktasında sıkıntı yaşamaması için asfaltlama çalışmalarına önem veriyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarını belirli program dahilinde büyük bir özveriyle sürdürüyor. Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da ulaşım alanında yaptığımız çalışmalarla ön plana çıktık. Bundan sonraki süreçte de kaplama, yama ve tamir bakım çalışmalarına devam edeceğiz. Daha güzel ve ulaşılabilir bir Osmangazi için çalışıyoruz” dedi.