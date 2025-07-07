Bursa Büyükşehir Belediyesi, maliyet artışları nedeniyle 7 Temmuz’dan itibaren ulaşım ücretlerini güncellerken, abonman kart sistemini de kaldırdı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki BURULAŞ, maliyet artışları nedeniyle ulaşım ücretlerinde düzenlemeye gitti.

7 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre, tam bilet fiyatı 35 TL, öğrenci bilet fiyatı ise 8.75 TL olarak belirlendi.

Karar, personel giderlerindeki yüzde 55’lik artış, akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş ve bakım-yedek parça maliyetlerindeki yüzde 27’lik kur farkı gibi nedenlere dayandırıldı.

ABONMAN KART SİSTEMİ KALDIRILDI

BURULAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, ulaşımdaki dijital BursaKart dönüşümü kapsamında abonman kart sisteminin kaldırıldığı duyuruldu. Mevcut abonman kartlardaki biniş hakları ve süreleri dolana kadar kartların kullanılmaya devam edeceği belirtildi.

Belediye, enflasyonist baskılar ve döviz kuru etkilerine rağmen hizmetin sürdürülebilirliğini sağlamak için bu adımı atmak zorunda kaldığını ifade etti.

Zam kararının ekonomik yükleri ve günlük zorlukları göz önünde bulundurularak alındığını vurgulayan BURULAŞ, kesintisiz hizmet sunmayı ve süreci adil, şeffaf bir şekilde yönetmeyi hedeflediklerini belirterek, Bursalıları anlayışa davet etti.