Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Nilüfer Belediyesi Pancar Deposu'nda Türk Seramik Derneği (TSD) tarafından 2. Uluslararası Seramik Bienali düzenlendi.Emine Pınar Turan Kahraman/ HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Nilüfer Belediyesi Pancar Deposu'nda Türk Seramik Derneği (TSD) tarafından 2. Uluslararası Sermaik Bienali tanıtım toplantısı düzenlendi.

Uluslararası Seramik Bienali’nin tanıtımına Türk Seramik Derneği Başkanı Taner Kavas, Türk Seramik Derneği Başkan Yardımcısı Mutlu Başkaya, Türk Seramik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Batukan, Türk Seramik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Marasalı, Uluslararası Seramik Bienali Proje Koordinatörü Huri Aykut, Onur konukları Güngör Güner ve Tüzüm Kızılcan katılım gösterdi.

“DERNEĞİMİZİN DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK”

Derneğin dünyada başka bir örneği olmadığı belirten Türkiye Seramik Derneği Başkanı Taner Kavas, “Derneğimiz sizinde dikkatini çektiği üzere isminde Türk ibaresi olan son derece önemli bir organizasyon, Türk ibaresi ismini almak yasayla sınırlandırılmıştır. Kişisel gelişimlerle kurulmuş çok zor günler geçirmiştir. Dernekçilik Türkiye’de zordur, özveri ve en önemlisi kaynak ister. Bizim derneğimizin dünyada bir örneği yok. Bizim derneğimizin en güçlü kanadı sanat kanadıdır. Sanat kanadımızın yaptığı aktiviteler sosyal hayata dokunuyor. Bu yıl farklı sponsorlarımız oldu sağlık alanında nev gibi, hepsine teşekkür ediyorum diğer sponsorlarımıza da teşekkür ediyorum. Herkese destek ve katkılarından dolayı teşekkür ederim.” dedi.

"SANAT ÖZGÜNLÜK İSTER"

"Sanat özgün ve özgür değerler ortaya koyduğu sürece sanattır" diye konuşmasına başlayan Türk Seramik Derneği Başkan Yardımcısı Mutlu Başkaya sözlerine, “Güncel konular ve kavramlar, çağdaş seramikcinin de heykeltraşından da ressamın da ilham kaynağı olabilir. Çağdaş sanat özgün ve özgür değerler ortaya koyduğu sürece önemlidir. Bu bağlamda seramik sanatı ile yapılan sanat eserleride sanattır. Sanat eserlerinin dahada çok çoğalmasını ve değerinin anlaşılmasını diler herkese katkıları için teşekkür ederim." ifadeleriyle devam etti.

"EN MANİDAR OLANI ATEŞİN ÇOÇUKLARI"

Seramik üreticisi olan herkesi yarışmaya davet eden Türk Seramik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Maraslı, "Bu sergiler içinde, belkide en manidar olanı ateşin çocukları sergisi. Bizler Hacettepe de mezun olanlar yüz yüze ateş hocadan ders almadık ama bir şekilde onun yazdığı metaforlarla onun öğrencisi olduk. Bu serginin amacı şu, biz genç bir bienaliz daha yeni ikincisini düzenliyoruz. Ben seramik üretimi ile uğraşan herkesi, yarışmalarımıza katılmaya davet eder herkese teşekkürlerimi sunarım.” dedi.