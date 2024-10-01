Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentteki üniversiteleri kazanan ve 2024-2025 eğitim öğretim yılı için kayıt yaptırmaya gelen üniversitelileri Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Bursa Teknik Üniversitesi’nde hediyelerle karşıladı.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin geleceği olan gençlere büyük önem veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin de yanında olmaya devam ediyor.

Eğitim desteğinden sınav öncesi ve sonrası rehberlik hizmetlerine kadar birçok alanda üniversiteye hazırlanan gençleri destekleyen Büyükşehir Belediyesi, bu kez de Bursa’daki üniversiteleri kazanan öğrencilerin uyum sürecine katkı sunuyor.

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali, Bursa Teknik Üniversitesi Yıldırım Bayezid ve Mimar Sinan yerleşkelerinde açılan stantlarla öğrencileri karşılayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gençlere Bursa’ya yönelik bilgiler verdi. Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik fırsatları ve projeleri hakkında da bilgilendirme yapan ekipler, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.