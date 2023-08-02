Bursa Valiliği, il genelinde Temmuz ayında gerçekleşen uyuşturucu ile mücadele verilerini paylaştı. Bursa'da bir ay içerisinde gözaltına alınan şüphelilerden 60'ı tutuklandıBURSA (İGFA) - Bursa'da son bir ayda İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin düzenledikleri 560 operasyonda gözaltına alınan 581 şüpheliden 60 kişinin tutuklandığı kaydedildi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında il genelinde bir ay içerisinde ele geçirilen malzemelerin miktarları ise şöyle:

73 bin 650 adet sentetik ecza, 21,754 kilogram metamfetamin, 2,770 kilogram skunk, 21 gram kokain, bin 845 kök kenevir bitkisi, 11,543 kilogram bonzai, 6,386 kilogram esrar, 931 adet extacy-captegon ve 5 bin 400 litere sıvı metamfetamin.