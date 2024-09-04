Bursa sakinleri artan pahalılıktan yakınmaya devam ederken umumi tuvalet fiyatlarına da tepki göstermeyi sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Dışarıda 10 TL ve üzerinde olan umumi tuvaletlerin fiyatları vatandaşın cebini yakıyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın, Şehreküstü Camii tuvaletini ücretsiz hale getirmesi vatandaşın büyük takdirini toplamıştı. Birçok Bursalı vatandaş, özellikle merkezi noktalardaki diğer umumi tuvaletler için de belediyenin adım atmasını bekliyor.

Vatandaşlar, giriş ücreti 10 lira olmasına rağmen kirli, düzensiz, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu bulunmayan tuvaletlerin de denetlenmesini talep ediyor.