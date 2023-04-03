Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Otizm Derneği ve 'Vos Garage 16' grubunun geleneksel hale getirdiği farkındalık konvoyu ile Otizm Farkındalık Günü'nde otizme dikkat çekildi. Otizmli çocuklar ve aileleri, süslenen vosvoslarla Bursa'da şehir turu attı.BURSA (İGFA) - Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle otizme dikkat çekmek ve bu konuda toplumsal duyarlılık sağlanması hedefiyle farklı etkinlikleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Otizm Derneği ve Vos Garage 16 grubu işbirliğinde düzenlenen şehir turu etkinliğine katkı sağladı.

Etkinlik çerçevesinde birbirinden renkli araçlarıyla Bursa, Balıkesir ve İstanbul’dan gelen Vosvos tutkunları, Beşevler Meydanı'nda otizmli çocuklar ve aileleriyle buluştu. Araçlarını süsleyen vosvos tutkunları, daha sonra araçlarına aldıkları otizmli çocuklar ve aileleriyle şehir turu attı.

Etkinliğe katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, "Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız, engelliler şube müdürlüğü ile beraber farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinliğe imza attık. Otizmde en büyük cefayı anneler çekiyor. Biz otizmli vatandaşların yanındayız. Sadece bir gün değil, her gün onlarla beraberiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa Otizm Derneği Başkanı Emel Kanberoğlu da "Bugün 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü. Biz de her sene geleneksel hale getirdiğimiz etkinliğimizle otizme dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Evinden çıkamayan yüzlerce aile var. Toplumun huzuru kaçmasın diye evde hapisler. Toplum ne kadar kabullenirse bizde aileler olarak o kadar rahat ederiz" dedi.