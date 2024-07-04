Bursa’da aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkilerken, Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ ekipleri vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ ekipleri, Bursa'da etkili olan sağanak yağış sonrası hızlı bir şekilde kriz masası oluşturarak olumsuz durumlara müdahale etti. BUSKİ tarafından yapılan açıklamada, özellikle Acemler merkez olmak üzere Dikkaldırım ve civarı, Hürriyet ve civarı, Odunluk, Sırameşeler ve Konak mahallelerine 30 dakika gibi kısa bir sürede metrekare başına 41 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Şehir merkezi civarında şu ana kadar çağrı merkezine 525 ihbar geldiği ve 400’üne müdahale edildiği açıklanırken, çalışmaların tüm ekiplerle devam ettiği ifade edildi. Oluşan trafik yoğunluğundan dolayı ekiplerin ihbarlara ulaşmakta güçlük çektiğinin belirtildiği açıklamada, acil bir durum olmadıkça vatandaşların kendi araçları ile trafiğe çıkmaması ve ekiplere yardımcı olunması istendi. Burulaş tarafından yapılan açıklamada ise “Hava muhalefeti nedeni ile Acemler ve Ataevler istasyonları arasındaki istasyonlar, yolcu girişlerine geçici süreliğine kapatılmıştır. Üniversite’den Kestel yönüne gidecek yolcularımız Ataevler Metro İstasyonunda otobüs aktarması yaparak Kestel istikameti yönüne gidebilirler. Üniversite yönüne gidecek yolcularımız ise Acemler istasyonunda inerek otobüs aktarması yapabilirler. Anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.

Öte yandan Burulaş, takviye otobüs sayısının 50'ye yükseltildiğini ve metro içlerindeki su tahliyesine başlandığını açıkladı.