Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bursa'nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri fabrikasında başlayan ve aynı kompleks içerisinde bulunan diğer işletmelere de sıçrayan yangında hasar gören işletmeler için KOSGEB Acil Destek Kredisi devreye alınacağını açıkladı.ANKARA (İGFA) - KOSGEB, yangında hasar gören tesislerin ihtiyaçlarını karşılayarak faaliyetlerine hızla dönmesi amacıyla Acil Destek Paketi’ni devreye almak üzere çalışmalara başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yangının hasar verdiği tesislerin ihtiyaçlarına yönelik kullanacakları kredilerin kâr payı ve faizinin tamamı KOSGEB eliyle karşılanacağı bildirildi.

İşletmelerin ilk 12 ayı ödemesiz olmak üzere toplamda 36 ay taksitli, sıfır faizli kredi kullanabileceği, kredi başvuru sürecinde teminat sıkıntısı yaşayan işletmelere de Kredi Garanti Fonu da teminat sağlanacağı açıklandı.

Hatırlanacağı gibi, Acil Destek Kredisi daha önce de deprem ve sel bölgelerinde devreye alınmıştı.