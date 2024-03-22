Tarım ve Orman Bakanlığı'nın stratejik planında belirlenen hedefler doğrultusunda tarımsal üretim alanlarında bitki koruma ürünlerinin etiket bilgilerine göre doğru kullanımı, yasaklı, tavsiye dışı, aşırı veya hatalı kullanımının denetlenmesi amacıyla “Hasat Öncesi Pestisit Denetim Programı" Bursa'nın ilçelerinde de uygulanıyor.BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından Bursa ilçelerinde yürütülen “Yaprağı Yenen Sebzeler (YYS) ve Pestisit Kalıntı Önleme Eylem Planı" Projesi 2024 yılı çalışmaları kapsamında uygulanan çapraz denetim ile Şubat ve Mart ayında Kestel, Gürsu, Orhangazi, Yenişehir, Mustafakemalpaşa, Karacabey ilçesi teknik personeli üretim alanlarından marul, ıspanak ve maydanoz numuneleri aldı.

Çalışmalarda bitkisel üretimde hatalı bitki koruma ürünü kullanımının denetlenmesi ve kalıntının önlenmesi hedeflendi.

Proje çalışmalarında 2023 yılında Bursa İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri tarafından, üreticiler ve bayilere yönelik toplam 183 toplantı, eğitim ve yerinde görüşme yapılarak toplam bin 356 kişiye eğitim verildi.

Hasat öncesi pestisit kontrollerinin 2024 yılında 22 ayrı ürün grubunda ve toplam bin 500 adet numune alımı ve laboratuvar kontrolleri ile yılsonuna kadar devam edeceği kaydedildi.