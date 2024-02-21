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Herkes Duysun ekibi bugün Yenişehir halkına sordu: Sizce Yenişehir belediye başkanı kim olmalı? İşte gelen cevaplar…Esmanur GÜLBAHAR/ Ömer DEMİR/ Sergen DURAK/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Yerel seçimlere kısa bir süre kala adaylar saha çalışmalarına hız verirken, Herkes Duysun ekibi Yenişehir meydanında vatandaşlara mikrofon uzatarak kime oy vereceklerini sordu.

SOKAĞIN NABZI DAVUT AYDIN’DAN YANA

Mevcut Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın’dan oldukça memnun olduklarını dile getiren Yenişehir halkı, Aydın’ın hizmetlerini beğendiklerini ifade etti.

Vatandaşların bir kısmı ise Yenişehir'de değişim istediğini dile getirdi. Değişimin CHP adayı Sadi Aktaş, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Semih Yıldırım ve İYİ Parti adayı Ercan Özel ile gerçekleşeceğine inanılıyor.

20 senedir kahvecilik yaptığı söyleyen bir vatandaş, CHP Belediye Başkan Adayı Sadi Aktaş’ın daha iyi hizmet edeceğini düşündüğünü kaydetti.

3 ADAY OLDUKÇA ÇEKİŞMELİ

İYİ Parti, CHP ve AK Parti adaylarının çekişmeli gittiğini belirten bir vatandaş ise bu adayların hepsinin iyi hizmet edebileceğini düşünüyor ve bu adaylar arasından bir kişinin 50-100 oy farkı ile kazanabileceğini belirtiyor.

Seçim atmosferi Yenişehir’de heyecan yaratıyor. Bu heyecanlı çekişmeyi kimin kazanacağı 31 Mart’ta açılacak olan sandıklar ile belli olacak.