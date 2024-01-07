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Erol, “Bu süre zarfında her konuda bizlere desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Davut Aydın’a teşekkür ederiz. İlçemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Oto Galericiler Sitesi Başkanı Orhan Erol da projenin ön kazı çalışmalarının tamamlandığını ve kısa sürede inşaatın başlayacağını belirtti.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde esnafın daha iyi şartlarda hizmet verebilmesi amacıyla ilçeye kazandırılacak Galericiler Sitesi’nde temel kazım çalışmaları başladı. Gürhan ADANA / BURSA (İGFA)- Yenişehir Oto Galericiler Sitesi Başkanı Orhan Erol ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle inşaat alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Davut Aydın, projenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

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