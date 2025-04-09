Bursa Yıldırım Belediyesi’nin ‘Yeşil Dönüşüm’ diye adlandırdığı ulus kentsel dönüşüm projesi ortak alanların enerji ve su ihtiyacını kendisi karşılayacak.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi’nin yeşil dönüşüm olarak nitelendirdiği Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi yüzde 40 oranında tamamlandı. Proje kapsamında ortak alanların enerji ihtiyacı güneş enerjisinden sağlanırken, peyzaj sulamaları ise yağmur sularından yapılacak.

Yıldırım Belediyesi’nin, Ulus Mahallesi’nde 12 bin 584 metrekarelik alanda gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki çalışımalar, yüzde 40 oranında tamamlandı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından riskli alan ilan edilen bölgedeki mülkiyeti Yıldırım Belediyesi’ne ait kentsel dönüşüm projesi 4 blok, 284 konut ve 28 işyeri olmak üzere 312 bağımsız bölümden oluşacak. 291 araçlık otoparka sahip Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi, sosyal donatı alanları ve yeşil alanları ile örnek bir yaşam alanı oluşturacak.

ÜRETEN PROJE

Yıldırım’da 27 mahale ve 286 farklı noktada kentsel dönüşüm çalışması yürütüldüğüne işaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bu projelerimizin hepsinin kendine has özellikleri var. İşte Ulus Kentsel Dönüşüm projemiz de kendi ihtiyaçlarının bir bölümünü karşılayacak.

Ortak alanlarının aydınlatılması için kullanılacak elektriğin bir kısmını güneş enerjisinden sağlayacağız. Sulama için yağmur sularının toplanıp depolanacağı bir sistem geliştireceğiz. Yine elektrikli araç kullanımını teşvik etmek için şarj istasyonları yer alacak. Bizim ‘Yeşil Dönüşüm’ diye adlandırdığımız projemiz bölgede bundan sonra gerçekleştireceğimiz çalışmalara örnek teşkil edecek” diye konuştu.