Bursa’nın yeniden ‘yeşil’ kimliğini kazanması için bir taraftan şehre büyük ölçekli parklar kazandırmak için çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da mevcut parkları daha konforlu hale getiren çalışmalarına Orhangazi’yi ekledi.BURSA (İGFA) - Bursa’da bir taraftan ‘3 milyon metrekare yeni yeşil alan hedefiyle’ şehre büyük ölçekli parklar kazandıran Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan mevcut parkları daha kullanışlı hale getiriyor.

Bu kapsamda, Orhangazi’de 4 dönem belediye başkanlığı yapan merhum Mehmet Turgut Ünlü’nün de adını taşıyan 66 bin metrekarelik Şehit Erhan Öztürk Parkı, daha kullanışlı hale getirerek vatandaşların hizmetine sunulacak. Parkın tahsisinin Büyükşehir Belediyesi’ne yapılmasının ardından çalışmaların startı verilirken, bütün alanın aydınlatması, yeşil alanların otomatik sulama sistemine dönüştürülmesi, sert zemin yenileme ve onarım çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 66 bin metrekarelik toplam alanın 34 bin metrekaresinde otomatik sulama tesisatı uygulaması yapıldı. Yine 34 bin metrekare alanda aydınlatma altyapı çalışmaları, park alanı ve yürüyüş yolları da dâhil olmak üzere 124 adet aydınlatma direği ve 238 adet armatür kullanılıyor. Bu 34 bin metrekarelik alanda rulo çim serimi ve yaklaşık 19 bin metrekare alanda da sert zemin onarım çalışmaları yapılıyor.

ÇEVRE YATIRIMLARINDA İDDİALIYIZ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın ile birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Çevreyle alakalı önemli yatırımlar yaptıklarını ve bu konuda çok iddialı olduklarını belirten Aktaş, “Özellikle yeşille anılan şehrimizi daha da yeşile bezeyebilmek için 17 ilçemizde de 3 milyon metrekare yeşil alan hedefimiz doğrultusunda önemli çalışmaları hayata geçiriyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz park da aslında yıllardır Orhangazi'ye hizmet etmiş fakat özellikle son yıllarda yapılamayan revizyonlardan dolayı da özelliğini kaybetmiş atıl bir park. 66 dönümlük, içinde vatandaşların huzur içinde dinlenebileceği, çok güzel ağaçlarla kaplı bir alan. Aynı şekilde amfi tiyatrosu var. Farklı kafe mekanları var. Fakat yeşili de, yürüyüş yolları da, bordürü de, amfi tiyatrosu da eskimiş ve kötü durumda. Yenileme çalışmalarına başladık. Nasip olursa tamamını Eylül sonu itibariyle bitirmiş olacağız. Çalışmalarımızla birlikte halkımızın rahatça dolaşabileceği, daha güvenli 7/24 güvenlik olan, aydınlatmasıyla, sulama sistemleriyle, yürüyüş yollarıyla daha güvenli bir hale getirmiş olacağız. Hemşehrilerimiz burayı tekrar keşfedecekler” diye konuştu.

GÜZEL BİR ORTAM OLUŞACAK

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın da Büyükşehir Belediyesi’nin her alanda olduğu yeşil alanlar konusunda da Orhangazi’ye destek verdiğini belirterek, Başkan Aktaş ve ekibine teşekkür etti. Parkın revizyonunun yapılabilmesi için tahsisini Büyükşehir Belediyesi’ne yaptıklarını hatırlatan Aydın, “Hemen inşaat faaliyetleri başladı. İhale süreçlerinin gecikmesinden dolayı bir zorluk yaşadık ama Tarım Peyzaj AŞ marifetiyle şu anda çok hızlı bir şekilde işlemler devam ediyor. Biz 29 Ekim’e bitirilmesini bekliyorduk ancak Başkanımız müjdeyi verdi ve Eylül sonuna kadar bitirileceğini söyledi. Burada çok güzel bir ortam oluşacak. İlçemize değer katan yatırımları nedeniyle Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.