Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2023 yılı içerisinde hizmete açılması hedeflenen Cumalıkızık Mesire Alanı’nda devam eden çalışmaları inceledi.BURSA (İGFA) - Yıldırım'a 4 yılda 24 yeni park yapan, 34 parkı ise yenileyen, Balaban Mesire Alanı’nı ve Büyükşehir Belediyesi eliyle Vakıf Bera Kent Parkı ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, Cumalıkızık Mesire Alanı’nı hizmete açmak için çalışmalarını aralıksız yürütüyor.

Tarihi Cumalıkızık Köyü’ne değer katacak ve bölgenin önemli bir ihtiyacına cevap verecek projenin 80 bin metrekaresi yeşil alandan oluşurken 20 bin metrekaresinde yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, büfe ve mescit yer alıyor.

Yıldırımlıların yaşam kalitelerini yükseltecek projeleri bir bir hayata geçirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Vatandaşlarımızın rahat nefes alabilecekleri, çocuklarımızın huzur ve güven içinde oyun oynayabilecekleri park, bahçe ve mesire alanlarımızın sayısını artırıyoruz. Bu anlamda Cumalıkızık Mesire Alanı bizim önem verdiğimiz, Bursa'ya değer katacak projelerimizden bir tanesi. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği Cumalıkızık Mesire Alanı tamamlandığında Yıldırım’a yeni yeşil alanlarla birlikte değerli bir sosyal yaşam alanı da kazandırmış olacağız. Yıldırım’ın yeşil kimliğine katkı yapacak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek ve bizleri geleceğin Yıldırım’ına bir adım daha yaklaştıracak olan projenin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.