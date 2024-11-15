Yeşilova Topluluğu, Bursa’da düzenlenen Automotive Meetings etkinliğinde otomotiv endüstrisinin global temsilcileriyle buluştu, hafifletme çözümleriyle büyük beğeni topladı.BURSA (İGFA) - Yeşilova Holding, Türkiye’nin uluslararası otomotiv buluşma etkinliklerinden biri olan ve otomotiv ana ve yan sanayi için B2B buluşmalarının düzenlendiği 2024 Automotive Meetings Bursa etkinliğine katıldı.

Bu yıl 12-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikte Yeşilova, otomotiv endüstrisindeki yenilikçi gücünü sergileyerek, sektördeki yeni teknolojilere ve sürdürülebilir çözümlere olan katkılarını vurguladı.

Yeşilova Holding, bünyesindeki Otomotiv, Esktrüzyon ve Döküm şirketleri aracılığıyla katıldığı etkinlikte, Türkiye’deki üretici, tedarikçi ve global markalarla bağlantı kurarak çok sayıda birebir görüşme gerçekleştirdi.

YEŞİLOVA, OTOMOTİV DÜNYASINA DEĞER KATIYOR

Geleneksel çelik yerine alüminyum kullanımının yaygınlaşması için geliştirdiği hafifletici ürün grupları sayesinde Yeşilova Topluluğu, otomotiv dünyasına değer katıyor. Yeşilova’nın sunduğu inovatif çözümler hem elektrikli hem de içten yanmalı motorlara sahip araçlarda enerji ve yakıt tasarrufu sağlarken, sürdürülebilir bir gelecek vizyonuna da katkı sunuyor.

Etkinliğin konferans ayağında da Yeşilova Otomotiv İş Geliştirme Müdürü Taha Ersel Taş, bir sunum yaptı ve Yeşilova’nın inovasyon odaklı ürün geliştirme yaklaşımını ve Grubun gelecek projeksiyonlarını sektör paydaşlarıyla paylaştı. Onlarca ülkeden gelen temsilcilerin katıldığı etkinlik, sektördeki son gelişmeleri ve çevreci çözümleri tartışmak için ideal bir platform sundu