Bursa'da Osmangazi Belediyesi, her yıl Ramazan ayının 15’inci günü idrak edilen Dünya Yetimler Günü vesilesiyle iftar programı düzenledi. Yemeğe katılan yetim çocuklar, gecenin sonunda Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a doğum günü sürprizi yaptı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Bursa Şubesi, İslam dünyasında Ramazan ayının 15’inci gününün Dünya Yetimler Günü olarak kabul edilmesi vesilesiyle, yetim çocuklar için iftar programı düzenledi.

Osmangazi Meydanı’nda gerçekleştirilen iftar yemeğine; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, İHH Bursa Şube Başkan Yardımcısı Burhan Sayılgan, İHH Bursa Şubesi yetkilileri, yetim çocuklar ve anneleri katıldı. İftar öncesinde masaları tek tek dolaşan Başkan Dündar, yetim çocuklar ile yakından ilgilendi. Çocukların her biri ile sohbet edip şakalaşan Başkan Dündar, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programında, akşam ezanının okunmasıyla birlikte hep birlikte dualar edilerek oruçlar açıldı.

İftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bugün iftar yemeğini düzenlediğimiz Osmangazi Meydanı, hizmete açılmasıyla birlikte Bursalıların buluşma noktası olacak. Ramazan ayının ilk akşamından itibaren bu dev meydanda iftar programları düzenliyoruz. Farklı kesimlerden vatandaşlarımızla aynı sofra etrafında buluşarak oruçlarımızı açıyoruz. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu birlikte yaşıyoruz. Ramazan ayının 15’inci gününde idrak edilen Dünya Yetimler Günü vesilesiyle de bugün yetim çocuklarımız ile bir araya geldik. Osmangazi Belediyesi olarak 7 yıldır Dünya Yetimler Günü’nde iftar programı düzenliyoruz. Allah, bizleri buluşturanlardan razı olsun. Allah, bu güzelliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Ramazan ayının bu birleştirici güzelliğini diğer aylarda da yaşayalım. Bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle bu yıl Ramazan ayını buruk yaşadıklarını ifade eden Başkan Dündar, “Kalbimiz Filistin için atıyor. Maalesef orada bu imkana sahip olmayan çocuklarımız var. İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’de Müslüman kardeşlerimiz açlıkla, yoklukla mücadele ediyor. Dualarımız Gazze için. İnşallah Filistin en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşur” diye konuştu.

DÜNDAR’A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

İftar yemeğinin ardından programa katılan çocuklar tarafından Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a doğum günü sürprizi yapıldı. Doğum günü pastasını görünce duygu dolu anlar yaşayan Başkan Dündar, üzerinde fotoğrafının bulunduğu pastayı çocuklar ile birlikte kesti. Yetim çocuklar, 59’uncu yaşına giren Başkan Dündar’a doğum günü hediyesi olarak da Filistinli bir çocuğu resmettikleri tablo hediye etti. Bu yaşına kadar ki en özel doğum gününü yaşadığını ve en özel hediyeyi aldığını ifade eden Başkan Dündar, çocukların her birine sarılarak teşekkür etti. Çocuklara çeşitli hediyeler veren Başkan Dündar, bu güzel akşamı, hediyelerini alan çocukların yüzlerindeki sevinçle taçlandırdı.