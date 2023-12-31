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Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri il genelinde yılbaşı öncesinde, unlu mamuller üretimi yapan işletmeler, marketler, restoranlar, alkollü ve alkolsüz içecek satışı ve toplu tüketimi yapılan işletmelere yönelik denetim yaptı.BURSA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekiplerin yurt genelinde yılbaşı öncesi eş zamanlı uygulamalarını gerçekleştirdiği gıda denetimleri Bursa'da da yapıldı.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, il genelindeki denetimlerinde unlu mamuller üretimi yapan işletmeler, alkollü-alkolsüz içecek satışı ve toplu tüketim yapılan restoranların depoları ve üretim mutfakları kontrol edildi.

Müdürlük ekipleri belli dönemlerde belirli işletmelere yönelik kontrollerin sıkılaştırıldığına dikkati çekerek, gıda zincirinin tüm aşamalarında etkin kontrol ve denetim ile tüketicilere her zaman yeterli ve güvenli gıda arzı sağlamak amacıyla Bursa İl / ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerinin gıda işletmelerindeki denetimleri titizlikle uyguladığı kaydedildi.

Hiçbir vatandaşımızın olumsuz bir durumla karşılaşmaması için yıl boyunca tavizsiz devam eden ve yılbaşı öncesi ülke genelinde eş zamanlı uygulanan gıda denetimleri hız kesmeden sürüyor. pic.twitter.com/CiWLC2T50j — Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü (@bursailtarim) December 31, 2023

Hiçbir vatandaşın olumsuz bir durumla karşılaşmaması için yıl boyunca tavizsiz devam eden ve yılbaşı öncesi ülke genelinde eş zamanlı uygulanan gıda denetimleri hız kesmeden sürdürüldüğünü belirten ekipler, "Denetimlerde herhangi bir uygunsuzluk bulunması halinde cezai işlem uygulanıyor. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya gönül rahatladığıyla ulaşabilmesi için tüm tedbirleri almaya ve denetimlere devam edeceğiz.Gıda güvenilirliği ile ilgili her türlü ihbar ve şikayetiniz için 174 ALO Gıda Hattını arayabilirisiniz" denildi.