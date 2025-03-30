Bursa Yıldırım’da eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri PİSA 2025’de Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor. Türkiye'yi temsil edecek 207 okuldan 7'si Bursa'dan...BURSA (İGFA) - Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PİSA 2025’i bu sene Bursa Yıldırım’da Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin dahil olduğu 5 okul temsil edecek.

Yıldırım Ticaret ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Ayşe Tuba Doğru, Edebiyat Öğretmeni Zeynep Öz ve Biyoloji Öğretmeni Büşra Nilüfer koordinatörlüğünde 37 öğrenci ile 7 Mayıs’ta gerçekleştirilecek PİSA değerlendirmesi çalışmalarına devam ediyor.

PİSA 2025 öncesi yarışamaya katılacak okulları ziyaret eden Milli Eğitim Bakanlığı Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Bedri Ekşi, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdulkadir Çınar, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emel Dede ve ODM Müdürü Volkan Çınaroğlu Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bu sene Türkiye’yi 207 okulun temsil ettiğini belirten Milli Eğitim Bakanlığı Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Bedri Ekşi Bursa’dan da 7 okulun katılım sağladığını belirterek hazırlık çalışmalarına devam eden öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.

Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ömer Yılmaz, PISA 2025’de Türkiye'yi ve Bursa’yı temsil edecek 7 okuldan biri oldukları için mutlu ve bir o kadar da gururlu olduklarını belirterek, "Öğretmen ve öğrencilerimiz değerlendirme süreci çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyorlar. Bizlerde okul yönetimi olarak böyle değerli bir yarışmada şehrimizi ve ülkemizi temsil edecek öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mediha Karasu ise, uzun bir sürecin ardından öğretmen ve öğrencilerimiz deneme süreci hazırlıklarını tamamladıklarını, okul yönetimi olarak bu süreçte öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

PISA NEDİR?

Açılımı "Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı" olan PISA, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından üçer yıllık dönemler hâlinde, 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren bir araştırmadır. PISA'nın amacı nedir? PISA'nın temel amacı, öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri gerçek hayattaki zorlukların üstesinden gelmek için kullanma becerilerini ölçmek ve öğrenme isteklerini, derslerdeki performanslarını ve öğrenme ortamları ile ilgili tercihlerini daha açık bir biçimde ortaya koymaktır.