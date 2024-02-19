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Bursa Marmara Yozgatlılar Federasyonu; Yozgat kültürünü tanıtmak, Bursa’da yaşayan 100 bin Yozgatlının birlik ve beraberliğini pekiştirmek adına, önemli sanatçıların katılımı ile düzenleyeceği Arabaşı Şöleni ‘nde 2000 kişiyi ağırlayacak.

BURSA (İGFA) - Yozgat’a has, soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez yemeği olan “Arabaşı”; uzun kış gecelerinde akşam yemeğinden sonra ve yatmadan önce yapılan sohbetler esnasında ikram edilen bir çeşit ara öğün yemeğidir. Bu sebeple yemeğin asıl adı “ara aşı” olmasına rağmen halk ağzında arabaşı şeklini almıştır.

Bursa Marmara Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aslan yapmış olduğu açıklamada; “Kültürümüzün önemli bir parçası olan Arabaşı yemeği, yokluk zamanında birlik ve beraberliğimizin, bir sofrada buluşup dertlerimizi ve sevinçlerimizi paylaşmamızın simgesi olmuştur. Bizlerde yeşil Bursa’mızda yaşayan Yozgatlı hemşehrilerimizi bir araya getirerek birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğiz. 25 Şubat 2024 Pazar günü saat 18:00 ‘da Bursa Beşevler Küçük Sanayi Sitesi BESOB Davet salonunda yapılacak olan Arabaşı Şöleni’ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir.“ dedi.