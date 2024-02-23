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Bursa'da daha önce 7 ilçe belediye başkan adayını açıklayan Zafer Partisi, Orhangazi ve Büyükorhan adaylarını da belirledi. İl Başkan Yardımcılığı ve 2023 Genel Seçimlerinde 2’nci Bölge Milletvekili Adayı da olan Emrah Yaşar, Orhangazi Belediye Başkan Adayı olarak açıklanırken, Büyükorhan'da ise Feride Şimşek'i aday gösterdi. BURSA (İGFA) - Siyasi partiler 31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken belediye başkan adaylarını da açıklamayı sürdürüyor.

Orhangazi ilçesinde Zafer Partisi'nce Belediye Başkan adayı gösterilen Emrah Yaşar, İl Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmekteydi.

11 Ağustos 1982 Erzurum doğumlu olan, evli ve 2 çocuk babası Emrah Yaşar, Yıldırım Ticaret Meslek Lisesi’ni bitirdikten sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi işletme bölümünden mezun olup, halen serbest muhasebeci mali müşavir olarak mesleğini sürdürüyor.

Zafer Partisi bir diğer ilçe Büyükorhan'da da 1983 yılı Hatay İskenderun doğumlu Feride Şimşek'i aday gösterdi. Şimşek, Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Meslek Yüksek Okulu Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Mezunu, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Lisans Mezunu Eskişehir Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 1.sınıf eğitimine devam ediyor.