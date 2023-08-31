Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında hazırlanan 'Bursa Uçurtma Şenliği', Yunuseli Havaalanı'nda yüzlerce uçurtmanın gökyüzüyle buluşmasıyla gerçekleşti. Düzenlenen kutlamalara Kolpa Grubu, Mira, Ayaz Erdoğan ve Shawty şarkılarıyla renk kattı.Ersel NALBANT - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Bursa'nın festival ve şenlik şehri hale gelmesi için renkli çalışmaları hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında 'Uçurtma Şenliği' düzenledi.

Yunuseli Havaalanı'ndaki şenliğe Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. Yüzlerce uçurtmanın gökyüzüyle buluştuğu şenlikte, palyaço gösterileri, oyun alanları, yüz boyama, çuval yarışı gibi birbirinden renkli etkinliklerle çocuklar doyasıya eğlendi.

Canlı DJ performansıyla başlayan 3. Uçurtma şenliği Kolpa, Ayaz Erdoğan, Mira ve Shawty konseriyle renklendi. Gün boyu düzenlenen tüm etkinliklere katılan Bursalılar unutulmaz bir gün geçirdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yunuseli Havaalanı'ndaki 'Uçurtma Şenliği'ne katılarak çocukların mutluluğuna ortak oldu. Oyun alanlarında ve etkinlik alanlarında doyasıya eğlenen çocuklarla sohbet eden Başkan Aktaş, uçurtma uçurarak ailelerin coşkusuna ortak oldu. Dünyaca ünlü uçurtma ustası Zahit Mungan'ın özel olarak hazırladağı ve uçurduğu dev uçurtmalarda büyük ilgi gödü.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılını büyük coşkuyla kutladıklarını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile gazi ve şehitleri rahmet ve minnetle andı. 30 Ağustos'un, Kurtuluş Savaşı'nın başladığı önemli bir tarih olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Yunuseli Havaalanı'ndaki Uçurtma Şenliği'nde çocuklarımızın aileleriyle birlikte coşkusunu görüyoruz. Çocuklarımız burada kendi hazırladıkları uçurtmaları uçurdular. Yüzlerce uçurtma havada ve aileler büyük mutlulukla çocuklarını izliyor" dedi.