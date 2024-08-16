Millî Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen `Zanaat Atölyeleri` kapsamında Bursa’da 6 okulda, 7 alanda toplam 59 farklı atölye programı beceri eğitimleri başlatıldı.BURSA (İGFA) -Meslek liselerinin kapılarının ilk kez ortaokul kademesindeki öğrenciler için de açıldığı uygulama, Bursa’da M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerinin katılımıyla başladı.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde zanaat atölyeleri kapsamında açılan kursları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti, yetkililerden bilgi aldı.

Programın öğrenciler için meslek edinme yolculuğunun bir başlangıcı olduğunu ifade eden Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu: “Millî Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen Zanaat Atölyeleri, 7. sınıftan itibaren istekli olan öğrencilerin becerilerini keşfetmelerine, potansiyellerini ortaya çıkarmalarına ve mesleki eğitimde sağlam bir temel atmalarına imkan sunacak. Bu tür eğitimler gençlerin gelecekteki kariyerlerini şekillendirmede önemli bir rol oynayacak ve onları inovasyon odaklı düşünmeye teşvik edecek.” dedi.

Programa katılan öğrenciler, atölye çalışmaları sırasında hem teorik bilgilerini pekiştiriyor hem de pratik uygulamalarla bu bilgileri hayata geçirme fırsatı buluyor. Bu sayede, gençler mesleki yetkinliklerini artırırken, gelecekteki kariyerleri için bilinçli seçimler yapmalarına yardımcı olacak deneyimler kazanıyor. Öğrenciler, kurslar sayesinde mesleki yetkinliklerinin yanı sıra takım çalışması, problem çözme ve proje yönetimi gibi becerilerini de geliştirdiklerini ifade ettiler.

Beceri Geliştirme Programı ile resmî ve özel örgün ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında en az 7. sınıf düzeyinde öğrenim gören istekli öğrencilerin temel mesleki becerileri kazanmalarını, mesleğe erişimlerini kolaylaştırmayı ve mesleği sevdirmeyi hedefliyor.