Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulan zeytin rekolte tespit komisyonu Bursa’da çalışmalarını tamamladı.BURSA (İGFA) - Türkiye’de üretilen sofralık zeytinin yüzde 20’sini karşılayarak ülkemizde 2. sırada yer alan Bursa’ da bu yıl zeytin rekoltesinde yüksek verim bekleniyor.

Üretimi yapılan zeytinlerin çoğunluğunu Coğrafi İşaret Tescilli ve AB Korumalı Coğrafi İşaret statüsü alan Gemlik çeşidi oluşturuyor.

Bursa’nın en önemli tarım ürünlerinden olan zeytin ve zeytinyağı rekoltesini tespit etmek ve üretim sezonuna ilişkin sağlıklı ve güvenilir verileri derlemek amacıyla görevlendirilen zeytin rekolte tespit komisyonu, 2024 yılında Bursa’nın zeytin üretim bölgelerinde yürüttüğü çalışma tamamlandı.

Komisyon toplantısı öncesinde Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Uludağ Üniversitesi, Bursa Ticaret Borsası, Marmarabirlik, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Gemlik Ticaret Borsası, Ziraat Odaları ve Uludağ İhracatçı Birlikleri temsilcilerinden oluşan komisyon üyeleri tarafından Gemlik ilçesinde bulunan zeytin bahçeleri ziyaret edilerek, incelemelerde bulunuldu.

Mudanya, Gemlik, Orhangazi, İznik, Osmangazi, Nilüfer, Karacabey, Kestel, Gürsu ve Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince zeytin üretimi yapılan mahallelerde zeytinlik saha kontrolleri ile Marmarabirlik, İlçe Ziraat Odaları, Ticaret Borsaları, Ticaret ve Sanayi Odası, zeytin ve zeytinyağı işletmecileri ve üreticilerle görüşmeler yapılarak oluşturulan rekolte verileri Komisyon tarafından değerlendirildi.

2024 yılı zeytin ve zeytinyağı il rekoltesine ilişkin rapor hazırlanarak, toplantı sonrasında komisyon tarafından onaylandı.​