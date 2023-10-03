Bursa'da Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Zeytin Sineği ile dördüncü mücadele döneminin 3 Ekim 2023 tarihi itibarıyle başladığını duyurdu.BURSA (İGFA) - Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin dönemi öncesinde zeytinciyi Zeytin Sineği zararlısına karşı uyardı.

Müdürlük tarafından yayınlanan ilanda, zeytin halkalı leke sonbahar mücadelesinin 3 Ekim itibariyle başladığına dikkati çekilerek, yapılan arazi ve tuzak kontrolleri ve yapılan tespitler sonrasında Mudanya’daki üretim alanlarında zeytin sineği (takoz) zararlısına karşı ilaçlı dördüncü mücadelenin yapılması gerektiği duyuruldu.

Açıklamada üreticileri uyaran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, meteorolojik veriler ile erken uyarı sistemlerinin halkalı leke enfeksiyon riskini yüksek gösterdiğine dikkati çekerek, kullanılması gereken zeytin sineği ruhsatlı ilaçlar listesi için bakanlığın internet sitesine yönlendirdi. İlaçların meteorolojik koşullar dikkate alınarak rüzgarsız havalarda diğer kültür bitkilerine özellikle incire bulaşması önlenecek şekilde kullanılması istendi.