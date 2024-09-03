Bursa'da hızla artan yapılaşma, deprem gerçeğini unutturmuyor. Her geçen gün yeni binaların yükseldiği Beşevler Mahallesinde ise vatandaşlar, olası bir depremde toplanma alanlarının yeterli olmayacağını söylüyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi, hızla artan yapılaşma ile dikkat çekiyor. Her geçen gün yeni binaların yükseldiği bu bölgede, olası bir depremde toplanma alanlarına duyulan ihtiyaç da artıyor.

Mahallede şu anda sadece üç adet deprem toplanma alanı bulunuyor. Artan nüfus ve yapılaşma oranlarına bakıldığında ise bu alanların bir afet durumunda yeterli olmayacağı konusunda endişe yaratıyor.

Bölge sakinleri, Beşevler Mahallesinde daha fazla deprem toplanma alanı oluşturulması gerektiğini dile getirerek, olası bir afet durumunda güvenli bir şekilde toplanabilecekleri alanların artırılmasını talep ediyor.

Bölge sakinleri depremin Bursa'nın bir gerçeği olduğunu belirtirken halihazırda var olan toplanma alanlarının da yetersiz ve küçük olduğunu dile getiriyor.