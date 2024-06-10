Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala fırsatçılığı önlemek adına marketlerdeki ürünlerde tüm ülkede olduğunu gibi ilde de denetimlere devam ettiklerini kaydetti.BURSA (İGFA) - Özellikle ürünlerde fiyat etiketinin olup olmadığına, raflardaki fiyat etiketi ile kasa fiyatı arasındaki uyumsuzluğun olup olmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ve önceki fiyat bilgilerine; meyve ve sebze reyonlarında da etiketlerle birlikte ürün künyelerinin bulunup bulunmadığına baktıklarını kaydeden Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, “Bununla birlikte satıştan kaçınma var mı, stokçuluk yapılıyor mu inceliyoruz, fahiş fiyat artışının olup olmadığını da kontrol ediyoruz. Denetim esnasında İl Müdürlüğümüzce tutanak tanzim edilerek fiyat etiketi olmayan her bir ürün için ve diğer taraftan kasa - raf farkı olması ve satıştan kaçınma durumlarında da her bir ürün için İl Müdürlüğümüzce 2 bin 200 TL idari para cezası uygulanıyor” dedi.

Bütün bu şartlara uymak şartıyla günün şartları gereği masalar üzerinde yer alan QR kodu okutularak menülere (tarife ve listelere) ulaşılmasına da fırsat verilebileceğini kaydeden Aslanlar, “Ancak mevzuat gereği QR kodunun bulunması tek başına yeterli değildir. Hizmet sunulan masaya menü (tarife ve fiyat listesi) getirilmesi müşteri tarafından okunabilir şekilde bulundurulması esastır. Ek hizmet olarak QR kodu kullanılmasında bir sakınca görülmemektedir. Denetim esnasında tarife ve fiyat listelerine rastlanılmaması halinde tarife ve fiyat listelerinde yer alan her bir aykırılık için ayrı ayrı 2 bin 200 TL idari para cezası uygulanmaktadır” denildi.

2024 yılında Bursa genelinde bugüne kadar yapılan denetimde bin 651 işletmede 311 bin 422 ürünün denetlendiğini kaydeden Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, “Toplamda yaklaşık 2 milyon 653 bin 423 lira 67 kuruş idari para cezası uygulandı” dedi.