Bursa’nın en eski pasajlarından olan Çiçek Pasajı, nişan ve düğün hazırlıkları yapan çiftlerin uğrak yeri olmaya devam ediyor. Çiçek pasajındaki işletmeler kış sezonuna girerken yaptıkları kampanyalar ile vatandaşın ilgisini çekiyor.Arda ŞARU / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Çeşitli çiçek türlerinin ve düzenlemelerin yer aldığı pasajda, fiyatlar 600 TL ila 2500 TL arasında değişiyor. İndirimli fiyatlar sayesinde, çiftler hayallerindeki düğün veya nişan çiçeklerini daha uygun bütçelerle temin etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Pasajda yer alan çiçekçiler, geniş ürün yelpazesi ile her zevke hitap ediyor. Geleneksel gelin buketlerinden modern masa süslemelerine kadar birçok seçeneklerin sunulduğu pasajda taze çiçeklerin yanı sıra yapay çiçeklerde tercih ediliyor.

Çiçek Pasajı'nın uzun yıllar çiçekçilik yaptığını belirten Ali Gümüş, “Kış sezonu dönemi kış düğünü yapacak çiftler için gelin nişan ve isteme çiçeklerinde indirime gittik daha makul fiyatlar ile satış yapıyoruz çiftlerimizi çiçek pasajına bekliyoruz.” diye ifade etti.