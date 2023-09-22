Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yeni eğitim öğretim yılı öncesinde 50 bin öğrenciye dağıttığı toplam 50 milyon TL’lik eğitim destek çekleri, hem ailelerin yüzünü güldürdü hem de kırtasiyeci esnafına can suyu oldu. 17 ilçeden yaklaşık 400 kırtasiyeci esnafının katıldığı proje kapsamında dağıtılan destek çekleri, 24 Eylül Pazar gününe kadar kullanılabilecek.BURSA (İGFA) - Geçen sene kişi başı 300 TL olan rakamı bu dönem 1000 TL’ye çıkaran Büyükşehir Belediyesi’nin bu desteği ile ilgili odaya kayıtlı kırtasiyeci esnafının kasasına da toplamda en az 50 milyon TL girmiş olacak. Proje kapsamında dağıtılan çekler, 24 Eylül Pazar gününe kadar kullanılabilecek.

Eğitim destek çeklerini Büyükşehir Belediyesi’nden teslim alan aileler, kampanyaya katılan kırtasiyelere giderek ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

17 ilçede yaklaşık 400 esnafın yararlandığı projeden büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren kırtasiyeciler, destek çeklerinin hem ailelere nefes aldırdığını hem de esnafa katkı sunduğunu dile getirdi.

Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi’ndeki Kerem Kırtasiye’nin sahibi Celal Yüksel, dağıtılan kartların esnafa ve vatandaşlara büyük fayda sağladığını söyledi. Şu ana kadar kendi dükkanında 1300’e yakın çek kullanıldığını belirten Yüksel, “Büyük marketler son 10 senede bizlere büyük zarar verdi. Bu verilen çekler bizlere can suyu oldu. Bu desteklerin devam etmesini istiyoruz. Dağıtılan kartlar için hem esnaf hem de vatandaş adına Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi’ndeki 3E Kırtasiye sahibi Hasan Çalış, da dağıtılan yardım çeklerinin esnafa ve vatandaşa büyük yarar sağladığını ifade etti. Bu tür projelerin her kesimin hayatına büyük değer kattığını anlatan Çalış, “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve bu hizmette emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. Bu hizmet, esnafın yanında gelir seviyesi düşük olan vatandaşlara da ciddi katkı sağladı. Ekonomik anlamda zor günler geçirdiğimiz bu dönemde bizlere de can suyu oldu. Çalışmayı çok başarılı buluyoruz” diye konuştu.

Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi’ndeki Altay Kırtasiye sahibi Barış Altay ise bu hizmetin mahalle halkına ve küçük esnafa büyük fayda sağladığını söyledi. Bu çalışma sayesinde vatandaşın zincir marketler yerine küçük esnafı tercih ettiğini belirten Altay, “Bu projeyle öğrenciler de mutlu oldu. Daha önceden alamadıkları ihtiyaçlarını şimdi çekler sayesinde rahat bir şekilde alabildiler. Bu güzel hizmet dolayısıyla teşekkür ediyorum” dedi.