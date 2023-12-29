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Bursa Büyükşehir Belediyesi, İsrail’in dünyaya aldırmadan Filistin’de sürdürdüğü soykırıma farklı bir çalışmayla dikkat çekti. ‘Uyumayın, susmayın, Gazze'ye sahip çıkın’ temasıyla yapılan etkinlikte, boya fırçalarını ellerine alan Bursalılar dünyaya barış mesajları gönderdi.BURSA (İGFA) - Sivil katliamının durdurulması yönünde dünyadan yükselen çağrılara kulak tıkayan katil İsrail, 7 Ekim’den bu yana Amerika ve Avrupa’nın da desteğini alarak hastane, okul, cami, kilise ayrımı yapmadan Gazze’yi bombalamaya devam ediyor.

Bebek, çocuk, kadın demeden dünyanın gözü önünde tarihin en büyük katliamlarından birini yapan İsrail, 20 binin üzerinde insanı şehit ederken, 55 bine yakın insanın da yaralanmasına sebep oldu. Dünya genelinde tepkiler çığ gibi büyürken, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte biraraya gelen Bursalılar barış mesajları verdi.

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ressamları, dev bir pano üzerinde ‘Gazze, dünya ve insanları temsil eden eller’ silueti çalıştı. Yazıların ve ellerin oluşacağı alanlar bantlarla belirlenirken, dev pano Şehreküstü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na getirildi. ‘Uyumayın, susmayın, Gazze'ye sahip çıkın’ temasıyla hazırladığı programa, 7’den 70’e tüm Bursalılar dahil edildi. Ellerine boya fırçalarını alan vatandaşlar, Filistin Bayrağı tonlarıyla esere katkı sağladı. Üzerinde Gazze yazısı, Filistin Devleti haritası, dünyanın sessiz kaldığını anlatan görsellerin yer aldığı dev pano, kısa sürede tamamlandı.

Anlamlı etkinliğe katılarak destek olan vatandaşlar, dünyadan yükselen seslere kulak tıkayan soykırımcı İsrail’i protesto ederek, bir an önce barışın sağlanmasını istedi.