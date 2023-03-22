Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi sakinleri, hobi atölyelerinde her yıl yapılan kermes için ürettikleri ürünleri, bu kez deprem bölgesindeki çocuklar için hazırladı. Huzurevi sakinleri tarafından hazırlanan atkı, bere, oyuncak, çanta gibi el emeği ürünler depremzede çocuklar için kolilere yerleştirildi.

Huzurevi sakinlerinin toplumun yararına olacak her konuda ellerinden geleni yaptıklarını belirten Sosyal Hizmet Uzmanı Ümit Sir, yaşanan felaketin ardından depremzedelerle empati kurarak yanlarında olmak istediklerini belirtti.

Her yıl kermes için hazırlanan ürünlerin bu yıl deprem bölgesine gideceğini söyleyen Ümit Sir, “Sakinlerimiz hobi atölyelerinde yıl boyunca ürünler hazırlıyor ve hazırladıkları bu ürünler düzenlenen kermeste sergileniyordu. Buradan elde edilen gelirle de ihtiyaçlar karşılanıyordu. Yaşanan depremlerin ardından onlarda büyük üzüntü yaşadılar. Oradakilerle empati kurdular, yardımlar sağladılar. Başka neler yapabiliriz arayışı içinde oldular. Bizlere bu yıl kermes için ürettikleri ürünleri deprem bölgesindeki çocuklara göndermek istediklerini söylediler. Bizde onlar için zemin hazırladık. Kendi yaptıkları ürünleri kolilere yerleştirdiler, paketlediler ve gönderime hazırladılar. Bu durumdan çok mutlu oldular, onların mutluluğunu görmek bizi de çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.