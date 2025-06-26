Millet Partisinin Zonguldak kongre sürecine aktif katılım sağlayan Bursa teşkilatı üyeleri, ‘Muhteşem Türkiye’ vurgusu yaptı.BURSA (İGFA) - Millet Partisi Zonguldak teşkilatı, 2. olağan ilçe kongrelerini gerçekleştirdi. Kongreye; Millet Partisi Genel Sekreteri Akif Akyıldız, Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Önder, Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, İstanbul İl Başkanı Özcan Yay ve Kocaeli İl Başkanı Ali Araba da katıldı.

‘Bilge Lider’ olarak siyaset tarihine geçen Kurucu Genel Başkan Aykut Edibali’nin anıldığı kongrede, 1987’de Zonguldak’ta Millet Partisini (Islahatçı Demokrasi Partisi) kuran Saatçi Tahir Ataolur’un çalışmaları anlatıldı. Zonguldak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı vesilesiyle duygusal bir atmosferde gerçekleşen kongreye telefonla bağlanan Genel Başkan Cuma Nacar, Türkiye’yi bekleyen tehlikeler karşısında vatandaşlar uyanık olmaya davet etti.

‘GEÇMİŞİMİZ TERTEMİZ’

Kilimli İlçe Başkanlığına Cemal Ceylan, Kozlu İlçe Başkanlığına Yasin Ören ve Merkez İlçe Başkanlığına Hasan Alçelik getirildi. Divan Başkanlığını yürüten Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, kongre sürecini coşkulu ve güçlerini perçinleyerek tamamladıklarını belirterek “Zonguldak teşkilatımızda emeği geçip aramızda olmayan başta Bilge Lider Aykut Edibali olmak üzere Saatçi Tahir Ataolur, Ferhat Özenç, Hüseyin Sezer, Akgün Dursun, Derviş Bayram, Dursun Çağlayan, Yakup Ordulu, Nejat Ataolur ve Mitat Kulaksız’ı rahmet ve şükranla anıyorum.

Teşkilatlarımız, tertemiz geçmişimizden aldıkları güçle ‘Muhteşem Türkiye’ yolunda aydınlık yarınlar için geleceğimizi inşa ediyor. Zonguldak’ta da gördük ki küllerinden doğan Millet Partisi, yarınların güçlü Türkiye’sine imzasını atacaktır.” diye konuştu.