Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün "En büyük eserim" dediği Cumhuriyet'in yılmaz bekçileri olan gençler, Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi öncülüğünde ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile Ankara’ya giderek Anıtkabir ziyareti gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından Büyükşehir Belediyesi katkıları ile düzenlenen organizasyonla Bursa’da bir araya gelen yaklaşık 550 genç, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86’ncı yıl dönümünde Anıtkabir’i ziyaret etti.

Gece saatlerinde buluşarak yaklaşık 15 otobüsle Ankara’ya doğru yola çıkan gençler, heyecanlı ve keyifli bir yolculuğun ardından Anıtkabir’e vardı. Gruplar halinde Ata’nın huzuruna varan Bursalı gençler, daha sonra müze kısmını da gezerek Atatürk’ün şahsi eşyalarını görme fırsatı buldu. Gençler, ziyaret sonunda toplu fotoğraf çekindi.

Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Sudem Duran, 500’den fazla gençle birlikte Bursa’dan yola çıkarak Anıtkabir’de Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıktıklarını söyledi. Tüm üniversitelerden yoğun katılımın olduğunu belirten Duran, etkinliğin düzenlenmesinde destek olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür etti.

Organizasyona katılan gençler, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzuruna çıkarak saygı ve şükranlarını sunmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti. Hayatlarının en önemli anlarını yaşadıklarını ve büyük gurur duyduklarını söyleyen gençler, ziyaretin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.