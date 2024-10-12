Türk Anneler Derneği Bursa Şubesi yönetimi Cumhuriyet'in 101. yılına özel konser düzenleyecek.Ersel NALBANT/HERKES DUYSUN BURSA (İGFA) - Türk Anneler Derneği Bursa Şubesi Yönetim Kurulu, NumNum'da basın mensupları ile bir araya geldi.

Başkan Yasemin Mutlu, dernek olarak sosyal sorumluluk projeleri ile özellikle kız çocuklarına destek olduklarını ifade etti.

Cumhuriyet'in 101. yıldönümü dolayısıyla BAOB ve Bursa Barosu korolarının 22 Ekim Salı günü saat 20.00'de Tayyare Kültür Merkezi'nde 'Cumhuriyetin 101. Yılında 101 Çocuğun Elini Tut' sloganıyla konser düzenleyeceğini belirterek, " Türk Anneler Derneği Bursa Şubesi kendisine yakışır bir biçimde Cumhuriyet'i kutlayacak. Konserden elde edilen gelirler bursiyer öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlayacak" dedi.