Bunlar da ilginizi çekebilir

Başkan Çerçioğlu: 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günümüz kutlu olsun

Başkan Çerçioğlu: 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günümüz kutlu olsun

Gecenin ev sahipliğini üstlenen TAD Bursa Şubesi Başkanı Sibel Gönülkırmaz, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Bongo Bar’da bir araya gelen TAD üyesi kadınlar, The Deep Band grubunun şarkılarıyla doyasıya eğlendi.

Türk Anneler Derneği (TAD) Bursa Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü eğlence dolu bir geceyle kutladı. BURSA (İGFA) - Bursa’nın seçkin sivil toplum örgütlerinden olan ve bugüne dek gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projelerinin yanısıra verdikleri burslarla binlerce öğrencinin hayatına dokunan TAD Bursa Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde renkli bir organizasyona imza attı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.