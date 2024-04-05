Türk Anneler Derneği (TAD) Bursa Şubesi üyeleri, her yıl ramazan ayında geleneksel olarak düzenlenen iftar davetinde bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Geçen ay gerçekleşen genel kurulla TAD Bursa Şubesi Başkanlığı görevini Sibel Gönülkırmaz’dan devralan Yasemin Mutlu, yönetim kuruluyla düzenlenen iftar davetinde üyelerini ağırladı.

Villa Verde’deki iftara eşleriyle birlikte katılan TAD Bursa Şubesi üyeleri, keyifli bir akşama imza attı.

İftarda konuşan TAD Bursa Şubesi Başkanı Yasemin Mutlu, yeni dönemde de bir yandan burs verdikleri öğrencilerin hayatına dokunmaya devam ederken, diğer yandan gerçekleştirecekleri sosyal sorumluluk projeleriyle özellikle annelerin yanında olmayı sürdüreceklerini ifade etti. Yasemin Mutlu, Sibel Gönülkırmaz başkanlığındaki bir önceki yönetime de yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.