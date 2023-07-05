Türkiye’nin en büyük havlu ihracatçısı Bursalı, Ar-Ge ve inovasyona dayalı yenilikçi çalışmalarının karşılığını almaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursalı firması,büyük yatırım yaptığı Ar-Ge Merkezinin, “Bakteri Varlığında Renk Değiştirebilen Tekstil Yüzeylerinin Geliştirilmesi” isimli proje önerisi ile EUREKA Ar-Ge destek programında desteklenmeye hak kazandı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Bursalı İcra Kurulu Başkanı Alper Bursalı, pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararasıEUREKA Ar-Ge destek programında destek aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Bursalı yürütücülüğünde proje gerçekleştirileceğini ve İsveç Borås Üniversitesi’nin proje ortaklarından olacağını belirten Bursalı,“Bilindiği gibi son yıllarda koronavirüs, influenza, hepatit, salmonella, maymun çiçeği başta olmak üzere birçok salgın hastalık insanların hayatlarını olumsuz etkiliyor. Özellikle COVID-19 pandemisinin küresel bir sorun olarak ortaya çıkmasıyla salgın hastalıklardan korumak için maske, eldiven ve önlük gibi koruyucu tekstil ürünlerinde talep patlamaları yaşandı. Hastalıklarla mücadelede en kritik adımlardan biri, hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek için mikropların üremelerini hızlı bir şekilde gözlemlemek. Projemiz de tekstil, kimya ve tıp alanlarını kapsayacak şekilde çok disiplinli katılımla başta medikal alanda kullanılmak üzere biyosensör özellikli tekstil yüzeyleri üretmeye yönelik bir araştırma projesi” dedi.

ÜRETİMDE VERİMLİLİĞE VE KATMA DEĞERE ODAKLANDIK