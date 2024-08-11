Bursa Karacabey ve Mustafakemalpaşa’daki çiftçilerin ses getiren eylemine destek veren Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, ‘Tarımda acil durum planı ilan edilsin’ çağrısı yaptı.BURSA (İGFA) - Bursa’da Karacabey ve Mustafakemalpaşa Ziraat Odalarının çağrısı sonrası, tarım ve hayvancılıkta yaşanan sorunları ülke gündemine taşımak için binlerce çiftçinin yaptığı eylemin gündemden düşmemesi gerektiğini belirten Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, milli tarım odaklı acil durum planının ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

“TENCERE DAHA PAHALI KAYNAYACAK”

Çiftçinin binbir zorlukla ürettiği bezelye, soğan, buğday, arpa, kavun, karpuz ve domates başta olmak üzere pek çok üründe büyük zarar gördüğünü ve mahsullerin tarlada kaldığını kaydeden Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, “Adeta hayatlarından vazgeçerek ürettikleri mahsullerin asgari karşılığını bile alamayan çiftçilerin sorunları daha ne kadar kulak ardı edilecek? Bu eylem yapılmasaydı çiftçilerin ellerinde kalan ürünleri alma sözü verilmeyebilirdi. Tarlada çürüyen ürün, aynı zamanda nihai tüketicinin sofrasına her şeyin daha pahalı gelmesi de demektir. İş, sadece çiftçiyle sınırlı kalmaz. Ocaklardaki her tencerenin daha da pahalı kaynaması demektir. Alın terinin karşılığını bulması için milli tarım politikalarının kati suretle gözden geçirilmesi ve üreticinin de masaya dahil edilerek tarımda acil durum planının ilan edilip derhal harekete geçilmesi gerekmektedir. İthalat, asla ve asla çözüm değildir. Unutmayalım ki çiftçi ölürse toprak ölür, toprak ölürse ülke ölür. Millet Partisi olarak; seslerinin duyulması için dün olduğu gibi bugün de, yarın da çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.